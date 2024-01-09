Макрон призначив нового прем’єра Франції — що відомо про Габріеля Атталя

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Атталя новим прем'єр-міністром країни, сьогодні, 9 січня, щоб переформатувати уряд напередодні виборів до Європарламенту. Атталь став наймолодшим і першим відкритим прем'єр-міністром-гомосексуалом в історії Франції.

Про це повідомляє Reuters.

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Його призначення, як пише видання, може не призвести до будь-яких серйозних політичних змін, але свідчить про бажання Макрона вийти за межі торішньої непопулярної пенсійної та імміграційної реформ і підвищити шанси своєї центристської партії на червневих виборах до ЄС.

Згідно з опитуваннями, правляча партія президента відстає від лідера ультраправих Марін Ле Пен приблизно на вісім-десять відсотків.

"Шановний Атталь, я знаю, що можу розраховувати на твою енергію та твою відданість реалізації проєкту відновлення та регенерації, про який я оголосив", — написав Макрон.

Скриншот допису Макрона

Атталь визнаний одним із найпопулярніших політиків Франції за останні місяці. Прихильник Макрона, став відомим у французькій політиці як речник уряду під час пандемії COVID-19 і заслужив репутацію вмілого комунікатора.

Атталь замінить 62-річну Елізабет Борн, другу жінку на цій посаді у Франції. Півтора року її перебування на посаді були відзначені місяцями протестів проти реформи пенсійного забезпечення та заворушеннями через стрілянину поліцейських у підлітка північноафриканського походження.

Критика рішення Макрона

Останніми тижнями Макрон, якому важко було впоратися з парламентом, дав зрозуміти, що настав час для змін. Проте його опоненти та деякі виборці налаштовані скептично.

"Призначаючи Габріеля Аттала, Еммануель Макрон хоче зберегти свою популярність в опитуваннях громадської думки, щоб полегшити біль нескінченного кінця його правління", — сказав лідер партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен Джордан Барделла.

Парижанка Софі Варійон зазначила, що Макрон керував французькою політикою і підкреслила, що кадрова перестановка в парламенті мало що змінює для країни.

"Атталь трохи схожий на Макрона 2017 року. Він зрозумілий і має повноваження", — зауважив депутат від партії Макрона "Відродження" Патрік Віньяль маючи на увазі момент, коли президент вперше вступив на посаду як наймолодший лідер у сучасній історії Франції.

Нагадаємо, у Франції у понеділок, 8 січня, подала у відставку прем'єр-міністерка Елізабет Борн. Вона зазначила, що вважає за необхідне продовжувати реформи та працюватиме і надалі з рештою членів уряду.

Раніше ми писали, що Емманюель Макрон заявив, що треба продовжувати підтримувати Україну. Водночас він підтвердив, що в Європі та США стають сильнішими сумніви щодо цього питання.