У Франції пішла у відставку очільниця уряду Елізабет Борн

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн. Фото: Reuters

У Франції у понеділок, 8 січня подала у відставку прем'єр-міністерка Елізабет Борн. Вона зазначила, що вважає за необхідне продовжувати реформи та працюватиме і надалі з рештою членів уряду.

Про це повідомили в AFP.

Читайте також:

Відставка прем'єр-міністерки Франції

У Twitter (X) президент Франції Емманюель Макрон подякував прем'єрці за "роботу на благо нашої нації".

Він зазначив, що Борн втілювала реформи в країні "із мужністю, відданістю та рішучістю державних діячів".

Реакція Макрона на відставку Елізабет Борн. Фото: скриншот зі сторінки Макрона соцмережі Х

Причини відставки

Чутки про відставку голови французького уряду в місцевих ЗМІ регулярно згадувались в останні дні на тлі невдоволеності населення реформами Макрона.

Опитування показало, що 66% жителів Франції виступають за зміну голови уряду. Це стало одним із найбільших показників за останні майже десять років.

Ймовірні кандидати на посаду

Серед імовірних наступників Борн французькі медіа називали різних кандидатів. Це може бути міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, близький до Макрона колишній міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді чи міністр освіти Габріель Атталь.

Наразі Єлисейський палац офіційно поки не оголошував, кого Макрон хоче запропонувати на посаду прем'єра.

Раніше ми повідомляли, що Франція продовжуватиме надавати військову техніку Україні. В подальшому планується почати виробляти необхідну техніку вже на території нашої держави.