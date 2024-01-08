Во Франции ушла в отставку глава правительства Элизабет Борн

Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Фото: Reuters

Во Франции в понедельник, 8 января, подала в отставку премьер-министр Элизабет Борн. Она отметила, что считает необходимым продолжать реформы и будет работать и дальше с остальными членами правительства.

Об этом сообщили в AFP.

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В Twitter (X) президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил премьера за "работу во благо нашей нации".

Он отметил, что Борн воплощала реформы в стране "с мужеством, преданностью и решительностью государственных деятелей".

Реакция Макрона на отставку Элизабет Борн. Фото: скриншот со страницы Макрона соцсети Х

Причины отставки

Слухи об отставке главы французского правительства в местных СМИ регулярно упоминались в последние дни на фоне недовольства населения реформами Макрона.

Опрос показал, что 66% жителей Франции выступают за смену главы правительства. Это стало одним из самых больших показателей за последние почти десять лет.

Вероятные кандидаты на должность

Среди вероятных преемников Борн французские медиа называли разных кандидатов. Это может быть министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, близкий к Макрону бывший министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди или министр образования Габриэль Атталь.

Елисейский дворец официально пока не объявлял, кого Макрон хочет предложить на должность премьера.

Ранее мы сообщали, что Франция будет продолжать предоставлять военную технику Украине. В дальнейшем планируется начать производить необходимую технику уже на территории нашего государства.