Макрон назначил нового премьера Франции — что известно о Габриеле Аттале

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Атталя новым премьер-министром страны, сегодня, 9 января, чтобы переформатировать правительство в преддверии выборов в Европарламент. Атталь стал самым молодым и первым открытым премьер-министром-гомосексуалом в истории Франции.

Об этом сообщает Reuters.

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Его назначение, как пишет издание, может не привести к каким то серьезным политическим изменениям, но свидетельствует о желании Макрона выйти за пределы прошлогодней непопулярной пенсионной и иммиграционной реформ и повысить шансы своей центристской партии на июньских выборах в ЕС.

Согласно опросам, правящая партия президента отстает от лидера ультраправых Марин Ле Пен примерно на восемь-десять процентов.

"Уважаемый Атталь, я знаю, что могу рассчитывать на твою энергию и твою преданность в реализации проекта восстановления и регенерации, о котором я объявил", — написал Макрон.

Скриншот поста Макрона

Атталь признан одним из популярнейших политиков Франции за последние месяцы. Сторонник Макрона, стал известным во французской политике как представитель правительства во время пандемии COVID-19 и заслужил репутацию умелого коммуникатора.

Атталь заменит 62-летнюю Элизабет Борн, вторую женщину на этом посту во Франции. Полтора года ее пребывания в должности были отмечены месяцами протестов против реформы пенсионного обеспечения и беспорядками из-за стрельбы полицейских в подростка североафриканского происхождения.

Критика решения Макрона

В последние недели Макрон, которому трудно было справиться с парламентом, дал понять, что пришло время для перемен. Однако его оппоненты и некоторые избиратели настроены скептически.

"Назначая Габриэля Аттала, Эммануэль Макрон хочет сохранить свою популярность в опросах общественного мнения, чтобы облегчить боль бесконечного конца его правления", — сказал лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Джордан Барделла.

Парижанка Софи Варийон отметила, что Макрон руководил французской политикой и подчеркнула, что кадровая перестановка в парламенте мало чего меняет для страны.

"Атталь чуть-чуть похож на Макрона 2017 года. Он понятен и имеет полномочия", — отметил депутат от партии Макрона "Возрождение" Патрик Виньяль имея в виду момент, когда президент впервые вступил в должность как самый молодой лидер в современной истории Франции.

Напомним, во Франции в понедельник, 8 января, подала в отставку премьер-министр Элизабет Борн. Она отметила, что считает необходимым продолжать реформы и будет работать и дальше с остальными членами правительства.

Ранее мы писали, что Эммануэль Макрон заявил, что нужно продолжать поддерживать Украину. В то же время он подтвердил, что в Европе и США становятся сильнее сомнения по этому вопросу.