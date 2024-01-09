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Макрон назначил нового премьера Франции — что известно о Габриеле Аттале

9 января 2024 17:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Макрон назначил нового премьера Франции — что известно о Габриеле Аттале
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Атталя новым премьер-министром страны, сегодня, 9 января, чтобы переформатировать правительство в преддверии выборов в Европарламент. Атталь стал самым молодым и первым открытым премьер-министром-гомосексуалом в истории Франции.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о Габриэле Аттале

Его назначение, как пишет издание, может не привести к каким то серьезным политическим изменениям, но свидетельствует о желании Макрона выйти за пределы прошлогодней непопулярной пенсионной и иммиграционной реформ и повысить шансы своей центристской партии на июньских выборах в ЕС.

Согласно опросам, правящая партия президента отстает от лидера ультраправых Марин Ле Пен примерно на восемь-десять процентов.

"Уважаемый Атталь, я знаю, что могу рассчитывать на твою энергию и твою преданность в реализации проекта восстановления и регенерации, о котором я объявил", — написал Макрон.

Скриншот сообщения Макрона
Скриншот поста Макрона

Атталь признан одним из популярнейших политиков Франции за последние месяцы. Сторонник Макрона, стал известным во французской политике как представитель правительства во время пандемии COVID-19 и заслужил репутацию умелого коммуникатора.

Атталь заменит 62-летнюю Элизабет Борн, вторую женщину на этом посту во Франции. Полтора года ее пребывания в должности были отмечены месяцами протестов против реформы пенсионного обеспечения и беспорядками из-за стрельбы полицейских в подростка североафриканского происхождения.

Критика решения Макрона

В последние недели Макрон, которому трудно было справиться с парламентом, дал понять, что пришло время для перемен. Однако его оппоненты и некоторые избиратели настроены скептически.

"Назначая Габриэля Аттала, Эммануэль Макрон хочет сохранить свою популярность в опросах общественного мнения, чтобы облегчить боль бесконечного конца его правления", — сказал лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Джордан Барделла.

Парижанка Софи Варийон отметила, что Макрон руководил французской политикой и подчеркнула, что кадровая перестановка в парламенте мало чего меняет для страны.

"Атталь чуть-чуть похож на Макрона 2017 года. Он понятен и имеет полномочия", — отметил депутат от партии Макрона "Возрождение" Патрик Виньяль имея в виду момент, когда президент впервые вступил в должность как самый молодой лидер в современной истории Франции.

Напомним, во Франции в понедельник, 8 января, подала в отставку премьер-министр Элизабет Борн. Она отметила, что считает необходимым продолжать реформы и будет работать и дальше с остальными членами правительства.

Ранее мы писали, что Эммануэль Макрон заявил, что нужно продолжать поддерживать Украину. В то же время он подтвердил, что в Европе и США становятся сильнее сомнения по этому вопросу.

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