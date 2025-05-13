США колеблются с санкциями против России, потому что ждут встречи Зеленского с Путиным

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Европейские страны решили дождаться возможного саммита в Турции с участием Президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, прежде чем настаивать на введении новых санкций против Москвы со стороны США.

Об этом сообщили источники, знакомые с закрытыми переговорами, пишет Bloomberg.

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После понедельничных консультаций между европейскими и американскими чиновниками стало понятно, что Соединенные Штаты хотят дать шанс потенциальным переговорам в четверг. Если встреча не состоится или Кремль откажется от безусловного прекращения огня, тогда европейские лидеры готовы обратиться к президенту Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции.

Пока что Путин официально не подтвердил участие во встрече, а Государственный департамент США не комментировал ситуацию. Впрочем, как ранее писало агентство Bloomberg, администрация Трампа уже подготовила возможные варианты экономического давления на Москву.

Ситуация осложняется тем, что позиция Белого дома в последние двое суток остается неоднозначной. Журналисты Bloomberg отметили, что в субботу, после разговоров с лидерами Франции, Германии и Великобритании, президент США согласился на план временного 30-дневного перемирия, который бы сопровождался новыми санкциями в случае его нарушения. Однако публичной поддержки этого плана с его стороны не прозвучало.

В Вашингтоне до сих пор не дали четкого ответа, будут ли наложены санкции в случае дальнейших атак России или отказа Путина от переговоров. Пока американская администрация не имеет четкой позиции, хотя сам Дональд Трамп не исключил, что может лично присоединиться к встрече.

Между тем союзник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, анонсировал законопроект с жесткими санкциями, в частности тарифом в 500% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, газ или уран. Он заявил, что инициатива имеет поддержку как республиканцев, так и демократов.

Напомним, Служба внешней разведки объяснила, как Россия обходит санкции.

Также Владимир Зеленский заявил, что в ЕС готовят новый пакет санкций против России.

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