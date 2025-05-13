США вагаються з санкціями проти Росії, бо чекають зустрічі Зеленського з Путіним

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Європейські країни вирішили дочекатися можливого саміту в Туреччині за участю Президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, перш ніж наполягати на запровадженні нових санкцій проти Москви з боку США.

Про це повідомили джерела, знайомі з закритими перемовинами, пише Bloomberg.

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Після понеділкових консультацій між європейськими та американськими чиновниками стало зрозуміло, що Сполучені Штати хочуть дати шанс потенційним переговорам у четвер. Якщо зустріч не відбудеться або Кремль відмовиться від безумовного припинення вогню, тоді європейські лідери готові звернутися до президента Дональда Трампа із закликом запровадити нові санкції.

Поки що Путін офіційно не підтвердив участь у зустрічі, а Державний департамент США не коментував ситуацію. Утім, як раніше писало агентство Bloomberg, адміністрація Трампа вже підготувала можливі варіанти економічного тиску на Москву.

Ситуація ускладнюється тим, що позиція Білого дому в останні дві доби залишається неоднозначною. Журналісти Bloomberg зауважили, що у суботу, після розмов з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, президент США погодився на план тимчасового 30-денного перемир’я, який би супроводжувався новими санкціями в разі його порушення. Проте публічної підтримки цього плану з його боку не прозвучало.

У Вашингтоні досі не дали чіткої відповіді, чи будуть накладені санкції у випадку подальших атак Росії або відмови Путіна від переговорів. Поки що американська адміністрація не має чіткої позиції, хоча сам Дональд Трамп не виключив, що може особисто приєднатися до зустрічі.

Тим часом союзник Трампа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, анонсував законопроєкт із жорсткими санкціями, зокрема тарифом у 500% на імпорт із країн, які закуповують російську нафту, газ чи уран. Він заявив, що ініціатива має підтримку як республіканців, так і демократів.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки пояснила, як Росія обходить санкції.

Також Володимир Зеленський заявив, що в ЄС готують новий пакет санкцій проти Росії.

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