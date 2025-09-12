Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Новые санкции Японии против РФ — Ермак раскрыл детали

Новые санкции Японии против РФ — Ермак раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 11:04
Япония ввела новый пакет санкций против РФ
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак/Telegram

Япония ввела новый пакет санкций против России. Среди новых ограничений — снижение ценового лимита на российскую нефть.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 12 сентября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Япония ввела новые санкции против России — что известно

"Правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ", — сообщил Ермак.

В частности он отметил, что новый пакет санкций Японии против РФ содержит:

  • замораживание активов 47 компаний и 9 человек из РФ, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины;
  • запрет экспорта в двух российских организаций и еще девяти из других стран, которые помогали обходить ограничения;
  • снижение ценового лимита на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель.

"Очень важные решения, Россия не должна получать доходы от продажи энергоресурсов и тратить эти деньги на войну. Спасибо Японии за непоколебимую солидарность с Украиной. Вместе мы сильнее", — подытожил глава ОПУ.

Санкції Японії проти РФ
Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будет в 19-м пакете санкций ЕС против России.

Ранее Украина синхронизировала санкции против России с Великобританией — Зеленский подписал соответствующие указы.

санкции против России Андрей Ермак Япония война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации