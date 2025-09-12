Япония ввела новый пакет санкций против РФ

Новые санкции Японии против РФ — Ермак раскрыл детали
Япония ввела новый пакет санкций против России. Среди новых ограничений — снижение ценового лимита на российскую нефть.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 12 сентября, в Telegram.
Япония ввела новые санкции против России — что известно
"Правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ", — сообщил Ермак.
В частности он отметил, что новый пакет санкций Японии против РФ содержит:
- замораживание активов 47 компаний и 9 человек из РФ, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины;
- запрет экспорта в двух российских организаций и еще девяти из других стран, которые помогали обходить ограничения;
- снижение ценового лимита на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель.
"Очень важные решения, Россия не должна получать доходы от продажи энергоресурсов и тратить эти деньги на войну. Спасибо Японии за непоколебимую солидарность с Украиной. Вместе мы сильнее", — подытожил глава ОПУ.
Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будет в 19-м пакете санкций ЕС против России.
Ранее Украина синхронизировала санкции против России с Великобританией — Зеленский подписал соответствующие указы.
