Головна Новини дня Нові санкції Японії проти РФ — Єрмак розкрив деталі

Нові санкції Японії проти РФ — Єрмак розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:04
Японія запровадила новий пакет санкцій проти РФ
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак/Telegram

Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Серед нових обмежень — зниження цінового ліміту на російську нафту.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в п'ятницю, 12 вересня, в Telegram.

Читайте також:

Японія запровадила нові санкції проти Росії — що відомо 

"Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ", — повідомив Єрмак.

Зокрема він зазначив, що новий пакет санкцій Японії проти РФ містить:

  • замороження активів 47 компаній та 9 осіб із РФ, а також низки структур, причетних до агресії проти України;
  • заборону експорту до двох російських організацій і ще дев’яти з інших країн, які допомагали обходити обмеження;
  • зниження цінового ліміту на російську нафту до 47,6 долара за барель.

"Дуже важливі рішення, Росія не має отримувати прибутки від продажу енергоресурсів та витрачати ці гроші на війну. Дякуємо Японії за непохитну солідарність з Україною. Разом ми сильніші", — підсумував очільнику ОПУ.

Санкції Японії проти РФ
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський розкрив, що буде в 19-му пакеті санкцій ЄС проти Росії.

Раніше Україна синхронізувала санкції проти Росії із Великою Британією — Зеленський підписав відповідні укази.

санкції проти Росії Андрій Єрмак Японія війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
