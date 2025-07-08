Спор Макрона с женой на выходе из самолета - что известно

Эмманюэль Макрон выходит из самолета с женой Брижит. Фото: Reuters

Между супругами Макронами, вероятно, возник новый спор. Следовательно, первая леди Франции Брижит Макрон проигнорировала руку мужа, Эмманюэля Макрона, когда выходила из самолета на авиабазе вблизи Лондона.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эмманюэль Макрон выходит из самолета с женой Брижит. Фото: Reuters

Спор между супругами Макронов возле самолета — что известно

Во вторник, 8 июля, Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит прибыли на авиабазу Нортголт, что в Западном Лондоне, в рамках трехдневного государственного визита.

СМИ сняли момент, когда Брижит спускалась по лестнице с самолета, а президент Макрон протянул ей руку. Однако первая леди проигнорировала этот жест, вместо этого держалась за поручень.

Через несколько минут супругов Макронов увидели в машине, которая ждала выезда с базы.

Как отмечает Daily Mail, отношения между ними выглядели "прохладными", а первая леди достала из сумки телефон и смотрела в него.

Напомним, что в мае этого года начало официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона во Вьетнам неожиданно началось семейным скандалом. В кадр журналистам попал момент, как жена французского президента Брижит Макрон дала ему пощечину и оттолкнула от себя.

Позже Эмманюэль Макрон прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что это был лишь шуточный жест в рамках личного общения.