Суперечка Макрона з дружиною на виході з літака — що відомо

Емманюель Макрон виходить із літака з дружиною Бріжит. Фото: Reuters

Між подружжям Макронів, ймовірно, виникла нова суперечка. Відтак, перша леді Франції Бріжит Макрон проігнорувала руку чоловіка, Емманюеля Макрона, коли виходила з літака на авіабазі поблизу Лондона.

Про це пише Daily Mail.

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Емманюель Макрон виходить із літака з дружиною Бріжит. Фото: Reuters

Суперечка між подружжям Макронів біля літака — що відомо

У вівторок, 8 липня, Президент Франції Емманюель Макрон і перша леді Бріжит прибули на авіабазу Нортголт, що в Західному Лондоні, в межах триденного державного візиту.

ЗМІ зафільмували момент, коли Бріжит спускалася сходами з літака, а президент Макрон простягнув їй руку. Однак перша леді проігнорувала цей жест, натомість трималася за поручень.

Через кілька хвилин подружжя Макронів побачили в машині, яка чекала на виїзд з бази.

Як зазначає Daily Mail, стосунки між ними виглядали "прохолодними", а перша леді дістала із сумки телефон і дивилася в нього.

Нагадаємо, що у травні цього року початок офіційного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до В’єтнаму несподівано розпочався сімейним скандалом. У кадр журналістам потрапив момент, як дружина французького президента Бріжит Макрон дала йому ляпаса та відштовхнула від себе.

Пізніше Емманюель Макрон прокоментував цей інцидент. Він заявив, що це був лише жартівливий жест у межах особистого спілкування.