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Главная Новости дня Новая почта превратит отделения в локальные склады после атак РФ

Новая почта превратит отделения в локальные склады после атак РФ

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30 августа 2026 16:59
Новая почта меняет систему хранения товаров после удара РФ
Последствия ударов РФ по объектам Новой почты. Фото: Евгений Тафиичук/Facebook

Новая почта переходит на децентрализованную модель фулфилмента (обработки заказов) после уничтожения центра в Святопетровском в Киевской области. Отделения компании по всей Украине будут использоваться в качестве локальных складов для хранения, упаковки и отправки товаров. Компания также компенсирует партнерам причиненные убытки и поможет им восстановить утраченное.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение генерального директора Новой почты Евгения Тафийчука в воскресенье, 30 августа.

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Новая почта изменит работу отделений после атак РФ

В ночь на 28 августа российские войска уничтожили фулфилмент-центр и сортировочное депо Новой почты в Святопетровском. По словам Тафийчука, компания потеряла самый современный роботизированный фулфилмент-центр, который был результатом многолетней работы, инвестиций и инженерных решений.

В результате атаки также были уничтожены тысячи экземпляров книг мировых бестселлеров и произведений украинских авторов, принадлежавших издательствам и магазинам.

После уничтожения центра Новая почта решила развернуть децентрализованную модель фулфилмента. Грузовые и почтовые отделения компании по всей стране будут использоваться в качестве локальных складов, а ассортимент клиентов будет распределяться между различными локациями.

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По словам Тафийчука, это должно уменьшить зависимость компании от одного крупного центра и помочь предприятиям продолжать работу даже в случае новых российских ударов. Объясняя это решение, генеральный директор Новой почты отметил:

"Чтобы сделать хранение товаров более устойчивым к таким угрозам, мы внедряем децентрализованную модель фулфилмента. Грузовые и почтовые отделения Новой почты по всей стране становятся локальными складами. Ассортимент клиентов распределяется между различными локациями, что снизит зависимость от одного крупного центра и поможет предприятиям продолжать работу даже в случае новых ударов".

Отдельно компания работает с издательствами и магазинами, книги которых были уничтожены во время атаки. С каждым пострадавшим партнером определяют потребности и разрабатывают индивидуальные механизмы поддержки.

Речь идет о помощи в восстановлении утраченного, издании новых тиражей и продолжении работы. Новая почта также будет компенсировать ущерб, нанесенный врагом.

"Сейчас мы общаемся с каждым издательством и магазином, чьи книги были уничтожены. Вместе определяем потребности и разрабатываем индивидуальные механизмы поддержки, которые помогут партнерам восстановить утраченное, выпустить новые тиражи и продолжить работу. Мы компенсируем ущерб, нанесенный врагом", — заявил Тафийчук.

Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на уничтожение одного из ключевых объектов, фулфилмент Новой почты продолжает работать.

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Скриншот заявления генерального директора Новой почты Евгения Тафийчука/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 августа 2026 года российские войска нанесли удар четырьмя КАБами по терминалу Новой почты в Сумах. В результате атаки были уничтожены сортировочные центры и повреждены три грузовика. Новая почта оценивает последствия удара и обещает компенсировать клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений.

Новини.LIVE сообщали, что 28 августа российские войска также нанесли удар по складам Новой почты и соседнему предприятию в Святопетровском в Киевской области. После первого удара оккупанты нанесли еще два удара по той же локации, когда там уже работали спасатели. Из-за пожара в районе возникло сильное задымление, а движение по нескольким улицам частично ограничили.

Новая почта обстрелы посылки война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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