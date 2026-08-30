Нова пошта змінює систему зберігання товарів після удару РФ

Наслідки ударів РФ по об'єктах Нової пошти. Фото: Yevhen Tafiichuk/Facebook

Нова пошта переходить до децентралізованої моделі фулфілменту (обробки замовлень) після знищення центру у Святопетрівському на Київщині. Відділення компанії по всій Україні використовуватимуть як локальні склади для зберігання, пакування та відправлення товарів. Компанія також компенсуватиме партнерам завдані збитки та допомагатиме їм відновити втрачене.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СЕО Нової пошти Євгена Тафійчука у неділю, 30 серпня.

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Нова пошта змінить роботу відділень після атак РФ

У ніч проти 28 серпня російські війська знищили фулфілмент-центр і сортувальне депо Нової пошти у Святопетрівському. За словами Тафійчука, компанія втратила найсучасніший роботизований фулфілмент-центр, який був результатом років роботи, інвестицій та інженерних рішень.

Внаслідок атаки також були знищені тисячі примірників книжок світових бестселерів і творів українських авторів, які належали видавництвам і магазинам.

Після знищення центру Нова пошта вирішила розгорнути децентралізовану модель фулфілменту. Вантажні та поштові відділення компанії по всій країні використовуватимуть як локальні склади, а асортимент клієнтів розподілятимуть між різними локаціями.

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За словами Тафійчука, це має зменшити залежність компанії від одного великого центру та допомогти бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових російських ударів. Пояснюючи це рішення, СЕО Нової пошти зазначив:

"Щоб зробити зберігання товарів стійкішим до таких загроз, ми розгортаємо децентралізовану модель фулфілменту. Вантажні та поштові відділення Нової пошти по всій країні стають локальними складами. Асортимент клієнтів розподіляється між різними локаціями, що зменшить залежність від одного великого центру та допоможе бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових ударів".

Окремо компанія працює з видавництвами та магазинами, чиї книги були знищені під час атаки. З кожним постраждалим партнером визначають потреби та опрацьовують індивідуальні механізми підтримки.

Йдеться про допомогу у відновленні втраченого, виданні нових тиражів та продовженні роботи. Нова пошта також компенсуватиме завдані ворогом збитки.

"Зараз ми спілкуємося з кожним видавництвом і магазином, чиї книги були знищені. Разом визначаємо потреби та опрацьовуємо індивідуальні механізми підтримки, які допоможуть партнерам відновити втрачене, видати нові тиражі й продовжити роботу. Ми компенсуємо завдані ворогом збитки", — заявив Тафійчук.

Крім того, він наголосив, що, попри знищення одного з ключових об’єктів, фулфілмент Нової пошти продовжує працювати.

Скриншот заяви СЕО Нової пошти Євгена Тафійчука/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 28 серпня 2026 року російські війська завдали удару чотирма КАБами по терміналу Нової пошти в Сумах. Унаслідок атаки було знищено сортувальні центри та пошкоджено три вантажівки. Нова пошта оцінює наслідки удару та обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.

Новини.LIVE писали, що 28 серпня російські війська також вдарили по складах Нової пошти та сусідньому підприємству у Святопетрівському на Київщині. Після першого удару окупанти завдали ще двох ударів по тій самій локації, коли там уже працювали рятувальники. Через пожежу в районі виникло сильне задимлення, а рух кількома вулицями частково обмежили.