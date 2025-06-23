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Новая Зеландия передаст пакет помощи Украине и не только

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Дата публикации 23 июня 2025 14:43
Новая Зеландия предоставит Украине более 9,4 млн долларов помощи — Ермак
Подготовка к саммиту НАТО в Гааге. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Новая Зеландия передала пакет помощи Украине

Украина получит от Новой Зеландии пакет помощи. Известно, что сумма помощи составит более 9,5 млн долларов США.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Новая Зеландия передала пакет помощи Украине

Накануне саммита НАТО в Гааге премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр иностранных дел Уинстон Питерс объявили о новом пакете поддержки Украины на сумму более 9,4 миллиона долларов США.

Пакет охватывает как военную, так и гуманитарную составляющую. В частности, 4 миллиона новозеландских долларов (около 2,3 млн долларов США) будет направлено в многонациональные фонды, среди которых — фонд НАТО "Оказание помощи и обучение Украине" (NSATU), а также Коалиция дронов, координируемая Великобританией и Латвией. Эти средства поддержат как летальные, так и нелетальные потребности украинских Сил обороны.

Htine 7 миллионов новозеландских долларов (около 4,1 млн долларов США) потратят для пострадавших общин внутри Украины. Отдельно предусмотрен 1 миллион новозеландских долларов (примерно 593 тысячи долларов США) на гуманитарную помощь для украинцев, которые были вынуждены выехать в соседние страны.

"Масштаб потребностей остается огромным, поскольку Россия продолжает бомбардировки густонаселенных гражданских районов Украины", — заявил премьер-министр Лаксон.

Напомним, в конце мая Германия заявляла о намерениях передать Украине пакет помощи на 5 млрд евро.

А несколько дней назад в Словакии разоблачили чиновников Минобороны, которые злоупотребляли служебным положением при распределении военной помощи, выделенной Украине.

война Украина Новая Зеландия помощь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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