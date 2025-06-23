Новая Зеландия предоставит Украине более 9,4 млн долларов помощи — Ермак

Подготовка к саммиту НАТО в Гааге. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина получит от Новой Зеландии пакет помощи. Известно, что сумма помощи составит более 9,5 млн долларов США.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Накануне саммита НАТО в Гааге премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр иностранных дел Уинстон Питерс объявили о новом пакете поддержки Украины на сумму более 9,4 миллиона долларов США.

Пакет охватывает как военную, так и гуманитарную составляющую. В частности, 4 миллиона новозеландских долларов (около 2,3 млн долларов США) будет направлено в многонациональные фонды, среди которых — фонд НАТО "Оказание помощи и обучение Украине" (NSATU), а также Коалиция дронов, координируемая Великобританией и Латвией. Эти средства поддержат как летальные, так и нелетальные потребности украинских Сил обороны.

Htine 7 миллионов новозеландских долларов (около 4,1 млн долларов США) потратят для пострадавших общин внутри Украины. Отдельно предусмотрен 1 миллион новозеландских долларов (примерно 593 тысячи долларов США) на гуманитарную помощь для украинцев, которые были вынуждены выехать в соседние страны.

"Масштаб потребностей остается огромным, поскольку Россия продолжает бомбардировки густонаселенных гражданских районов Украины", — заявил премьер-министр Лаксон.

Напомним, в конце мая Германия заявляла о намерениях передать Украине пакет помощи на 5 млрд евро.

А несколько дней назад в Словакии разоблачили чиновников Минобороны, которые злоупотребляли служебным положением при распределении военной помощи, выделенной Украине.