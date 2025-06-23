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Нова Зеландія передасть пакет допомоги Україні й не тільки

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Дата публікації: 23 червня 2025 14:43
Нова Зеландія надасть Україні понад 9,4 млн доларів допомоги — Єрмак
Підготовка до саміту НАТО в Гаазі. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Нова Зеландія передала пакет допомоги Україні

Україна отримає від Нової Зеландії пакет допомоги. Відомо, що сума допомоги становитиме понад 9,5 млн доларів США. 

Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Нова Зеландія передала пакет допомоги Україні

Напередодні саміту НАТО в Гаазі прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон і міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України на суму понад 9,4 млн доларів США. 

Пакет охоплює як військову, так і гуманітарну складову. Зокрема, 4 мільйони новозеландських доларів (близько 2,3 млн доларів США) буде направлено до багатонаціональних фондів, серед яких — фонд НАТО "Надання допомоги та навчання Україні" (NSATU), а також Коаліція дронів, координована Великою Британією та Латвією. Ці кошти підтримають як летальні, так і нелетальні потреби українських Сил оборони.

Htine 7 млн новозеландських доларів (близько 4,1 млн доларів США) витратять для постраждалих громад всередині України. Окремо передбачено 1 мільйон новозеландських доларів (приблизно 593 тис. доларів США) на гуманітарну допомогу для українців, які були змушені виїхати до сусідніх країн.

"Масштаб потреб залишається величезним, оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України", — заявив прем’єр-міністр Лаксон.

Нагадаємо, наприкінці травня Німеччина заявляла про наміри передати Україні пакет допомоги на 5 млрд євро.

А кілька днів тому у Словаччині викрили чиновників Міноборони, які зловживали службовим становищем під час розподілу військової допомоги, що виділили Україні. 

війна Україна Нова Зеландія допомога
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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