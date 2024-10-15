Новая почта анонсировала запуск почтаматов нового поколения

Новая модель почтомата. Фото: Новая почта

Новая почта объявила о запуске почтаматов нового поколения. Известно, что они будут раздавать Wi-Fi и заряжать телефоны.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты во вторник, 15 октября.

Читайте также:

Какие функции появятся

Во-первых, благодаря солнечным панелям и мощному аккумулятору новые модели могут работать до 16 часов без потребности в дозарядке. Во-вторых, почтоматы оснащены зарядными устройствами для 12 телефонов. Кроме того, новые почтаматы будут раздавать бесплатный Wi-Fi. Для безопасности отправок, почтоматы также оборудованы антивандальной защитой

"Если уже в скором времени увидишь такой на улицах своего города, не забудь поделиться с нами: выложить фото в соцсетях и отметить нашу страницу", — говорится в сообщении.

Новая модель почтомата. Фото: Новая почта

Напомним, компания Новая почта обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Теперь пользователи смогут выбирать "любимые отделения и почтаматы" и не только.

Также мы писали, что логистический оператор "Новая почта" запустил функцию "Чайовые". Она дает клиентам возможность выразить благодарность работникам компании за качественное обслуживание.