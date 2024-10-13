Нова пошта потрапила у черговий скандал — було розкрито посилку військового ЗСУ

Відділення "Нової пошти". Ілюстративне фото: Андрій Ткаченко

Військовослужбовець Збройних сил України відправив додому "Новою поштою" посилку з дороговартісним спорядженням, при отриманні його мати виявила, що посилка була розкрита. У відділенні на запитання відповідали хамством.

Про це повідомив військовий ЗСУ Артем Овдієнко у Facebook.

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Деталі скандалу

За словами Овдієнка, його родич, теж військовий, відправив додому літнє спорядження у закритому та опечатаному боксі. Під час отримання мати бійця виявила, що контейнер був розпломбованим.

"Спорядження на 25 тисяч гривень, тому відправили його в опломобованому боксі. Бокс приходить розпотрошений", — йдеться у повідомленні.

Розпломбована посилка. Фото: Артем Овдієнко

Військовий також поскаржився на поведінку працівників поштового відділення, які хамили жінці.

"Персонал у тиловому відділенні грубіянить мамі й тисне на неї з вимогою "забирати, як є", а телефонна підтримка грубіянить дружині", — додав Овдієнко.

Пост Овдієнка у Facebook

У коментарях до посту "Нова пошта" пообіцяла повідомити деталі після розслідування інциденту. Також компанія перевіряє, чи не було нічого втрачено в процесі транспортування.

Відповідь "Нової пошти" під постом у Facebook

Нагадаємо, компанія Нова пошта оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій. Відтепер користувачі зможуть обирати "улюблені відділення та поштомати" та не тільки.

Також ми писали, що логістичний оператор "Нова пошта" запустив функцію "Чайові". Вона надає клієнтам можливість висловити подяку працівникам компанії за якісне обслуговування.