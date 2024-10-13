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"Новая почта" распотрошила дорогостоящую посылку бойца ВСУ — детали скандала

13 октября 2024 17:36
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Новая почта попала в очередной скандал — была раскрыта посылка военного ВСУ
Отделение "Новой почты". Иллюстративное фото: Андрей Ткаченко
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Военнослужащий Вооруженных сил Украины отправил домой "Новой почтой" посылку с дорогостоящим снаряжением, при получении его мать обнаружила, что посылка была раскрыта. В отделении на вопросы отвечали хамством.

Об этом сообщил военный ВСУ Артем Овдиенко в Facebook.

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Детали скандала

По словам Овдиенко, его родственник, тоже военный, отправил домой летнее снаряжение в закрытом и опечатанном боксе. При получении мать бойца обнаружила, что контейнер был распломбирован.

"Снаряжения на 25 тысяч гривен, поэтому отправили его в опломбированном боксе. Бокс приходит распотрошенный", — говорится в сообщении.

Посылка Новая почта
Распломбированная посылка. Фото: Артем Овдиенко

Военный также пожаловался на поведение работников почтового отделения, которые хамили женщине.

"Персонал в тыловом отделении грубит маме и давит на нее с требованием "забирать, как есть", а телефонная поддержка грубит жене", — добавил Овдиенко.

Новая почта раскрыла посылку военного ВСУ
Пост Овдиенко в Facebook

В комментариях к посту "Новая почта" пообещала сообщить подробности после расследования инцидента. Также компания проверяет, не было ли ничего потеряно в процессе транспортировки.

Скандал Новая почта
Ответ "Новой почты" под постом в Facebook

Напомним, компания Новая почта обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Теперь пользователи смогут выбирать "любимые отделения и почтомат".

Также мы писали, что логистический оператор "Новая почта" запустил функцию "Чаевые". Она дает клиентам возможность выразить благодарность работникам компании за качественное обслуживание.

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