Нова пошта анонсувала запуск поштоматів нового покоління

Нова модель поштомату. Фото: Нова пошта

Нова пошта оголосила про запуск поштоматів нового покоління. Відомо, що вони роздаватимуть Wi-Fi та заряджатимуть телефони.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти у вівторок, 15 жовтня.

Читайте також:

Які функції з'являться

По-перше, завдяки сонячним панелям та потужному акумулятору, нові моделі можуть працювати до 16 годин без потреби в дозарядці. По-друге, поштомати оснащені зарядними пристроями для 12 телефонів. Крім того, нові поштомати роздаватимуть безкоштовний Wi-Fi. Задля безпеки відправлень, поштомати також обладнані антивандальним захистом

"Якщо вже незабаром побачиш такий на вулицях свого міста, не забудь поділитися з нами: викласти фото у соцмережах та відмітити нашу сторінку", — йдеться в повідомленні.

Нова модель поштомату. Фото: Нова пошта

Нагадаємо, компанія Нова пошта оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій. Відтепер користувачі зможуть обирати "улюблені відділення та поштомати" та не тільки.

Також ми писали, що логістичний оператор "Нова пошта" запустив функцію "Чайові". Вона надає клієнтам можливість висловити подяку працівникам компанії за якісне обслуговування.