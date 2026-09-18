Норвегия выделила Украине более 100 млн долларов в виде бюджетной поддержки

Норвегия выделила Украине более 100 млн долларов через Ukraine Facility
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Норвегии за выделение более 100 миллионов долларов на бюджетную поддержку страны через механизм Ukraine Facility. По его словам, это важное и очень своевременное решение.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях в пятницу, 18 сентября, передает Новини.LIVE.
Выделение 100 миллионов долларов для Украины
Зеленский подчеркнул, что благодарен Норвегии за выделение более 100 млн долларов на бюджетную поддержку Украины в рамках Ukraine Facility.
"Важное и очень своевременное решение, о котором мы говорили с премьер-министром Йонасом Гаром Стере во время последних встреч. Важно, что Норвегия всегда рядом и помогает. Спасибо премьер-министру, правительству и норвежскому народу", — добавил он.
Как писали Новини.LIVE, 18 сентября Владимир Зеленский сообщил о проведении в Карпатах первого саммита в формате C8. В формате участвуют карпатские государства, а также регионы и общины стран-участниц.
А 17 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с послом Норвегии в Украине Ларсом Рагнаром Хансеном. В частности, они обсудили развитие двустороннего взаимодействия в сферах безопасности и экономики.