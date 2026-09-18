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Главная Новости дня Норвегия выделила Украине более 100 млн долларов через Ukraine Facility

Норвегия выделила Украине более 100 млн долларов через Ukraine Facility

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18 сентября 2026 13:35
Норвегия выделила Украине более 100 млн долларов в виде бюджетной поддержки
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Норвегии за выделение более 100 миллионов долларов на бюджетную поддержку страны через механизм Ukraine Facility. По его словам, это важное и очень своевременное решение.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях в пятницу, 18 сентября, передает Новини.LIVE.

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Выделение 100 миллионов долларов для Украины

Зеленский подчеркнул, что благодарен Норвегии за выделение более 100 млн долларов на бюджетную поддержку Украины в рамках Ukraine Facility.

"Важное и очень своевременное решение, о котором мы говорили с премьер-министром Йонасом Гаром Стере во время последних встреч. Важно, что Норвегия всегда рядом и помогает. Спасибо премьер-министру, правительству и норвежскому народу", — добавил он.

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 18 сентября Владимир Зеленский сообщил о проведении в Карпатах первого саммита в формате C8. В формате участвуют карпатские государства, а также регионы и общины стран-участниц.

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А 17 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с послом Норвегии в Украине Ларсом Рагнаром Хансеном. В частности, они обсудили развитие двустороннего взаимодействия в сферах безопасности и экономики.

Владимир Зеленский Норвегия Украина бюджет Ukraine Facility
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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