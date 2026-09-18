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Головна Новини дня Норвегія виділила понад 100 млн доларів Україні через Ukraine Facility

Норвегія виділила понад 100 млн доларів Україні через Ukraine Facility

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18 вересня 2026 13:35
Норвегія виділила Україні понад 100 млн доларів бюджетної підтримки
Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та український лідер Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Норвегії за виділення понад 100 мільйонів доларів на бюджетну підтримку країни через механізм Ukraine Facility. За його словами, це вагоме та дуже вчасне рішення.

Про це глава держави повідомив у соцмережах у пʼятницю, 18 вересня, передає Новини.LIVE.

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Виділення 100 мільйонів доларів для України

Зеленський наголосив, що вдячний Норвегії на понад 100 млн доларів на бюджетну підтримку України в рамках Ukraine Facility.

"Вагоме й дуже вчасне рішення, про яке говорили з Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере під час останніх зустрічей. Важливо, що Норвегія завжди поруч і допомагає. Дякую Прем’єр-міністру, уряду та Норвезькому народу", — додав він.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 18 вересня Володимир Зеленський повідомив про проведення в Карпатах першого саміту у форматі C8. У форматі беруть участь карпатські держави, а також регіони та громади країн-учасниць.

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А 17 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з послом Норвегії в Україні Ларсом Рагнаром Хансеном. Зокрема, вони обговорили розвиток двосторонньої взаємодії у сферах безпеки та економіки.

Володимир Зеленський Норвегія Україна бюджет Ukraine Facility
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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