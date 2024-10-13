В Норвегии временно вводят контроль на границе

Норвежская полиция. Фото: picture-alliance/dpa

Норвегия ввела временный пограничный контроль, который продлится до 22 октября. Причиной является то, что Служба безопасности Норвегии повысила уровень террористической угрозы от "умеренного" до "высокого".

Об этом сообщает издание Associated Press.

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Норвегия объявила о проведении временных пограничных проверок в связи с тем, что агентство внутренней безопасности повысило уровень террористической угрозы.

Сообщается, что проверки будут действовать до 22 октября.

В заявлении говорится о "сложной картине угроз" и объявлении Службы безопасности Норвегии (PST) от 8 октября о повышении уровня угрозы Норвегии с "умеренного" до "высокого", что является вторым уровнем по пятибалльной шкале.

"PST указала на рост угрозы, в частности для еврейских и израильских объектов", — говорится в сообщении.

В полиции заявили, что контроль не будет охватывать проверку всех путешественников, поэтому задержек на пунктах пропуска возникнуть не должно.

Напомним, в израильском городке Беэр-Шеве произошел теракт на автовокзале. Террорист, совершивший нападение, был застрелен.

Ранее мы писали, что в результате теракта на железнодорожном вокзале Тель-Авива в Израиле погибли семь человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших есть украинка.