У Норвегії тимчасово запроваджують контроль на кордоні

Норвезька поліція. Фото: picture-alliance/dpa

Норвегія запровадила тимчасовий прикордонний контроль, який триватиме до 22 жовтня. Причиною є те, що Служба безпеки Норвегії підвищила рівень терористичної загрози від "помірного" до "високого".

Про це повідомляє видання Associated Press.

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Норвегія оголосила про проведення тимчасових прикордонних перевірок у зв'язку із тим, що агентство внутрішньої безпеки підвищило рівень терористичної загрози.

Повідомляється, що перевірки діятимуть до 22 жовтня.

У заяві йдеться про "складну картину загроз" та оголошення Служби безпеки Норвегії (PST) від 8 жовтня про підвищення рівня загрози Норвегії з "помірного" до "високого", що є другим рівнем за п'ятибальною шкалою.

"PST вказала на зростання загрози, зокрема для єврейських та ізраїльських об'єктів", — йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що контроль не охоплюватиме перевірку усіх мандрівників, тож затримок на пунктах пропуску виникнути не має.

Нагадаємо, в ізраїльському містечку Беер-Шеві стався теракт на автовокзалі. Терорист, який здійснив напад, був застрелений.

Раніше ми писали, що внаслідок теракту на залізничному вокзалі Тель-Авіві в Ізраїлі загинуло семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих є українка.