Финансовая помощь Украине — Норвегия увеличила сумму на 2025 год

Норвегия рекордно увеличила помощь Украине — известна сумма
Парламент Норвегии увеличил финансовую помощь Украине в 2025 году до 3,2 миллиарда долларов. Это решение стало результатом переговоров между оппозицией и правительством, которое согласились на повышение первоначально запланированной суммы.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на NTB в четверг, 28 ноября.
Финансовая помощь Украине от Норвегии
Парламент Норвегии принял решение об увеличении финансовой поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон (примерно 3,16 миллиарда долларов) в 2025 году.
Отмечается, что сначала правительство планировало выделить 15 миллиардов крон, однако оппозиция настаивала на значительном повышении этой суммы. В результате переговоров власть и оппозиция договорились об увеличении поддержки до 30 миллиардов норвежских крон.
"Это важный сигнал для Украины, которая испытывает тяжелые испытания, и это важный сигнал для тех, кто нападает", — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о решении Норвегии по увеличению поддержки для Украины на следующий год.
"Правительство Норвегии и парламент пришли к согласию относительно минимального уровня финансирования для помощи Украине — это 3,2 миллиарда долларов", — сказал глава государства во время вечернего обращения.
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