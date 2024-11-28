Фінансова допомога Україні — Норвегія збільшила суму на 2025 рік

Президент України Володимир Зеленський із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Фото: ОП

Парламент Норвегії збільшив фінансову допомогу Україні у 2025 році до 3,2 мільярда доларів. Це рішення стало результатом перемовин між опозицією та урядом, який погодилися на підвищення початково запланованої суми.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NTB у четвер, 28 листопада.

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Парламент Норвегії ухвалив рішення про збільшення фінансової підтримки України до 35 мільярдів норвезьких крон (приблизно 3,16 мільярда доларів) у 2025 році.

Зазначається, що спочатку уряд планував виділити 15 мільярдів крон, однак опозиція наполягала на значному підвищенні цієї суми. У результаті перемовин влада та опозиція домовилися про збільшення підтримки до 30 мільярдів норвезьких крон.

"Це важливий сигнал для України, яка зазнає важких випробувань, і це важливий сигнал для тих, хто нападає", — заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявляв про рішення Норвегії щодо збільшення підтримки для України на наступний рік.

"Уряд Норвегії та парламент дійшли згоди щодо мінімального рівня фінансування для допомоги Україні — це 3,2 мільярда доларів", — сказав глава держави під час вечірнього звернення.

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