Сотрудничество с Норвегией выходит на новый уровень - Зеленский

Норвегия готова действовать — Зеленский о новом формате поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия остается одним из ключевых партнеров в поддержке Украины. Он отметил важность уже сделанных шагов и выразил уверенность, что новые договоренности принесут положительные результаты.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Йонасом Гарем Стьоре.
Сотрудничество с Норвегией выходит на новый уровень
На совместном брифинге с представителями СМИ Зеленский рассказал о главных темах переговоров. По его словам, обсуждение касалось не только текущих вопросов сотрудничества, но и стратегических направлений — от дипломатических перспектив до работы с партнерами над системой международных гарантий безопасности.
"Сегодня обсудили много тем, и, в частности, предметно рассмотрели дипломатические перспективы и работу с партнерами над гарантиями безопасности", — заявил он.
Президент подчеркнул, что Норвегия входит в коалицию государств, готовых способствовать укреплению украинской обороноспособности.
"Украина надеется, что Норвегия действительно практически будет участвовать в мероприятиях, которые должны реально гарантировать долгосрочную безопасность нашему народу, нашему государству и всем в Европе", — добавил Зеленский.
Напомним, также Владимир Зеленский объяснил на пресс-конференции, как именно расходуются средства, которые передает Норвегия.
Добавим, что Зеленский сообщил, что Норвегия приняла решение выделить 700 миллионов долларов. Их потратят на закупку систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.
