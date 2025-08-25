Видео
Главная Новости дня Норвегия готова действовать — Зеленский о новом формате поддержки

Норвегия готова действовать — Зеленский о новом формате поддержки

Ua en ru
Дата публикации 25 августа 2025 20:17
Сотрудничество с Норвегией выходит на новый уровень - Зеленский
Йонас Гар Стьоре и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия остается одним из ключевых партнеров в поддержке Украины. Он отметил важность уже сделанных шагов и выразил уверенность, что новые договоренности принесут положительные результаты.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Йонасом Гарем Стьоре.

Читайте также:

Сотрудничество с Норвегией выходит на новый уровень

На совместном брифинге с представителями СМИ Зеленский рассказал о главных темах переговоров. По его словам, обсуждение касалось не только текущих вопросов сотрудничества, но и стратегических направлений — от дипломатических перспектив до работы с партнерами над системой международных гарантий безопасности.

"Сегодня обсудили много тем, и, в частности, предметно рассмотрели дипломатические перспективы и работу с партнерами над гарантиями безопасности", — заявил он.

Президент подчеркнул, что Норвегия входит в коалицию государств, готовых способствовать укреплению украинской обороноспособности.

"Украина надеется, что Норвегия действительно практически будет участвовать в мероприятиях, которые должны реально гарантировать долгосрочную безопасность нашему народу, нашему государству и всем в Европе", — добавил Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский объяснил на пресс-конференции, как именно расходуются средства, которые передает Норвегия.

Добавим, что Зеленский сообщил, что Норвегия приняла решение выделить 700 миллионов долларов. Их потратят на закупку систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Владимир Зеленский Норвегия военная помощь война в Украине гарантии безопасности
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
