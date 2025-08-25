Відео
Головна Новини дня Норвегія готова діяти — Зеленський про новий формат підтримки

Норвегія готова діяти — Зеленський про новий формат підтримки

Ua en ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 20:17
Співпраця з Норвегією виходить на новий рівень - Зеленський
Йонас Гар Стьоре та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія залишається одним із ключових партнерів у підтримці України. Він наголосив на важливості вже зроблених кроків і висловив упевненість, що нові домовленості принесуть позитивні результати.

Про це український лідер повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Йонасом Гарем Стьоре.

Читайте також:

Співпраця з Норвегією виходить на новий рівень

На спільному брифінгу з представниками ЗМІ Зеленський розповів про головні теми переговорів. За його словами, обговорення стосувалося не лише поточних питань співпраці, а й стратегічних напрямів — від дипломатичних перспектив до роботи з партнерами над системою міжнародних гарантій безпеки.

"Сьогодні обговорили багато тем, і, зокрема, предметно розглянули дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки", — заявив він. 

Президент підкреслив, що Норвегія входить до коаліції держав, готових сприяти зміцненню української обороноздатності. 

"Україна сподівається, що Норвегія дійсно практично братиме участь у заходах, які мають реально гарантувати довгострокову безпеку нашому народові, нашій державі та всім у Європі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський пояснив на пресконференції, як саме витрачаються кошти, які передає Норвегія.

Додамо, що Зеленський повідомив, що Норвегія ухвалила рішення виділити 700 мільйонів доларів. Їх витратять на закупівлю систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
