Співпраця з Норвегією виходить на новий рівень - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія залишається одним із ключових партнерів у підтримці України. Він наголосив на важливості вже зроблених кроків і висловив упевненість, що нові домовленості принесуть позитивні результати.

Про це український лідер повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Йонасом Гарем Стьоре.

Співпраця з Норвегією виходить на новий рівень

На спільному брифінгу з представниками ЗМІ Зеленський розповів про головні теми переговорів. За його словами, обговорення стосувалося не лише поточних питань співпраці, а й стратегічних напрямів — від дипломатичних перспектив до роботи з партнерами над системою міжнародних гарантій безпеки.

"Сьогодні обговорили багато тем, і, зокрема, предметно розглянули дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки", — заявив він.

Президент підкреслив, що Норвегія входить до коаліції держав, готових сприяти зміцненню української обороноздатності.

"Україна сподівається, що Норвегія дійсно практично братиме участь у заходах, які мають реально гарантувати довгострокову безпеку нашому народові, нашій державі та всім у Європі", — додав Зеленський.

