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Ночные морозы и дожди: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
9 ноября 2026 18:09
Ночные морозы и дожди: прогноз погоды в Украине на 10 ноября Новини.LIVE
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сообщается, что 10 ноября, во вторник, будет облачная погода, но с прояснениями. На западе Украины пройдут дожди, местами мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +8 °C до -7 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 10 ноября

Специалисты сообщили, что в течение 10 ноября на территории Украины будет преобладать облачная погода с прояснениями. Осадки ожидаются только в западных регионах, прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит от +2 °C до -3 °C. Прохладнее всего будет на западе — синоптики прогнозируют похолодание от -2 °C до -7 °C.

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В целом 10 ноября столбики термометров в Украине покажут +3...+8 °C. Теплее всего будет в Одесской области, там днем температура воздуха составит до +12 °C.

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Карта прогноза погоды на 10 ноября. Фото: facebook.com/UkrHMC

Мы писали, что, по данным синоптиков, в середине ноября температура воздуха начнёт постепенно снижаться. Дневная норма температуры опустится до +2…+3 °C, тогда как ночью участится заморозки. В последние дни месяца стоит ожидать осадков.

Новини.LIVE сообщали, что зима 2026–2027 годов будет теплее климатической нормы. Синоптики сообщают, что декабрь и февраль будут теплее января. Из-за аномально теплой поверхности морей следует ожидать мягкого зимнего периода.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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