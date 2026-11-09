Жінка з парасолею.Фото: Новини.LIVE

Повідомляється, що 10 листопада, у вівторок, буде хмарна погода, але з проясненнями. На Заході України пройдуть дощі, місцями мокрий сніг. Температура повітря буде коливатись від +8 °C до -7 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 10 листопада

Фахівці повідомили, що упродовж 10 листопада на території України переважатиме хмарна погода з проясненнями. Опади очікуються тільки в західних регіонах, прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом.

Вітер буде переважно південно-східного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у нічний час становитиме від +2 °C до -3 °C. Найпрохолодніше буде на заході — синоптики прогнозують похолодання від -2 °C до -7 °C.

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Загалом 10 листопада стовпчики термометрів в Україні покажуть +3...+8 °C. Найтепліше буде на Одещині, там вдень температура повітря становитиме до +12 °C.

Карта прогнозу погоди на 10 листопада. Фото: facebook.com/UkrHMC

Ми писали, що за даними синоптиків, в середині листопада температура повітря почне поступово знижуватися. Денна норма температури опуститься до +2…+3 °C, тоді як вночі почастішають заморозки. У останні числа місця варто очікувати опади.

Новини.LIVE інформували, що зима 2026-2027 буде теплішою за кліматичну норму. Синоптики повідомляють, що грудень і лютий будуть тепліші за січень. Через аномально теплу поверхню морів варто очікувати м'який зимній період.