Україна
Ночная атака РФ — в Украине ввели экстренные отключения

Ночная атака РФ — в Украине ввели экстренные отключения

ru
6 декабря 2025
Атака на энергетику 6 декабря — в ряде областей экстренные отключения света
Срочная новость

Вследствие массированного российского обстрела в ночь на 6 декабря в Украине введены аварийные отключения света. Как сообщили в Укрэнерго, в некоторых регионах не действуют предварительные графики отключения.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сообщает Укрэнерго.

Новость дополняется...

Укрэнерго отключения света
Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
