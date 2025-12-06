Атака на энергетику 6 декабря — в ряде областей экстренные отключения света

Ночная атака РФ — в Украине ввели экстренные отключения
Дата публикации 6 декабря 2025 13:28
Вследствие массированного российского обстрела в ночь на 6 декабря в Украине введены аварийные отключения света. Как сообщили в Укрэнерго, в некоторых регионах не действуют предварительные графики отключения.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сообщает Укрэнерго.
