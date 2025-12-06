Відео
Головна Новини дня Нічна атака РФ — в Україні запровадили екстрені відключення

Нічна атака РФ — в Україні запровадили екстрені відключення

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 13:28
Атака на енергетику 6 грудня — у низці областей екстрені відключення світла
Термінова новина

Внаслідок масованого російського обстрілу в ніч проти 6 грудня в Україні запроваджені аварійні відключення світла. Як повідомили в Укренерго, в деяких регіонах не діють попередні графіки відключення.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Укренерго відключення світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
