Атака на енергетику 6 грудня — у низці областей екстрені відключення світла

Нічна атака РФ — в Україні запровадили екстрені відключення
Дата публікації: 6 грудня 2025 13:28
Внаслідок масованого російського обстрілу в ніч проти 6 грудня в Україні запроваджені аварійні відключення світла. Як повідомили в Укренерго, в деяких регіонах не діють попередні графіки відключення.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — повідомляє Укренерго.
