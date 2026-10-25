Ночная атака РФ 25 октября: украинская ПВО сбила 119 дронов

Ночная атака РФ: украинская ПВО сбила 119 дронов
В ночь на 25 октября РФ атаковала Украину 153 ударными дронами различных типов, в том числе реактивными БПЛА Shahed. Украинская ПВО сбила и подавила 119 вражеских дронов, зафиксированы попадания в 15 точках и падения ещё в девяти.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передает Новини.LIVE.
Россия атаковала Украину 153 беспилотниками в ночь на 25 октября
Воздушные силы ВСУ сообщили, что воздушное нападение России продолжалось с 18:00 24 октября.
Было задействовано 153 ударных дрона типов Shahed, S8000 "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера", а также дроны-имитаторы типа "Пародия". Среди запущенных беспилотников 92 были реактивными.
Российские войска наносили удары с направлений Брянска, Орла, Курска и Миллерово на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Сколько дронов сбила украинская ПВО 25 октября
Украинская ПВО сбила и подавила 119 вражеских беспилотников. Среди них — 64 реактивных дрона Shahed, а также "Герберы" и беспилотники других типов.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в источнике.
На данный момент зафиксированы попадания в 15 точках, а падение сбитых дронов и их обломков зафиксировали еще в девяти точках.
Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал три оборонных проекта с представителями Норвегии. В частности, речь идет об усовершенствовании системы ПВО, защите от российских реактивных дронов и развитии спутниковой связи.
Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Зеленский озвучил компромисс президенту США Дональду Трампу. По его мнению, если Трамп хочет взаимного прекращения огня по энергетической инфраструктуре, то в таком случае должен предоставить Украине противоракеты для защиты.