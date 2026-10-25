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Головна Новини дня Нічна атака РФ: українська ППО збила 119 дронів

Нічна атака РФ: українська ППО збила 119 дронів

Ua ru
25 жовтня 2026 09:05
Нічна атака РФ 25 жовтня: українська ППО збила 119 дронів
Представник мобільно-вогневої групи. Фото: facebook.com/NGU

У ніч проти 25 жовтня РФ атакувала Україну 153 ударними дронами різних типів, зокрема реактивними БпЛА Shahed. Українська ППО збила та подавила 119 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях та падіння на ще дев'яти.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

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РФ атакувала Україну 153 безпілотниками в ніч 25 жовтня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що повітряний напад Росії тривав із 18:00 24 жовтня.

Було застосовано 153 ударних дронів типів Shahed, S8000 "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера", а також дрони-імітатори типу "Пародія". Серед запущених безпілотників 92 були реактивними.

Російські війська атакували з напрямків Брянська, Орла, Курська та Міллерового на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

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Українське ППО збили та подавили 119 ворожих безпілотників. Серед них — 64 реактивні дрони Shahed, а також "Гербера" та безпілотники інших типів.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в джерелі.

Наразі зафіксовано влучання на 15 локаціях, а падіння збитих дронів та їхніх уламків зафіксували ще на дев’яти локаціях.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський анонсував три оборонні проєкти з представниками Норвегії. Зокрема, йдеться про покращення у сфері ППО, захист від російських реактивних дронів і розвиток супутникового зв’язку.

Новини.LIVE інформували, що український лідер Зеленський озвучив компроміс Президенту США Дональду Трампу. На його думку, якщо Трамп хоче взаємного припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, то в такому випадку повинен надати протиракети для захисту Україні.

ППО дрони атака Повітряні Сили ЗСУ БпЛА реактивні дрони
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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