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Главная Новости дня Ночная атака РФ: силы ПВО обезвредили 147 из 170 дронов

Ночная атака РФ: силы ПВО обезвредили 147 из 170 дронов

Ua ru
27 сентября 2026 08:09
Ночная атака дронов: ПВО сбила 147 целей
Военные ВСУ. Фото: Сухопутные войска

В ночь на 27 сентября российские войска нанесли удар по Украине с помощью 170 ударных беспилотников. Воздушная атака началась в 18:00 26 сентября. Враг применил ударные БПЛА типа Shahed, в частности 76 реактивных дронов, а также беспилотники типа "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Новини.LIVE.

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Где зафиксировали попадания и падение обломков

Запуски осуществлялись со сторон Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Шаталова в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма — в частности, из Гвардейского.

Ночная атака РФ: силы ПВО обезвредили 147 из 170 дронов - фото 1
Отчет работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 147 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 точках. Еще в восьми местах зафиксировали падение сбитых беспилотников и их обломков.

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В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 24 сентября украинская противовоздушная оборона во время ночной атаки РФ перехватила около 60% баллистических целей. Среди них были ракеты "Циркон", "Искандер-М", KN-23 и С-400, а всего противник выпустил 288 дронов и ещё 104 беспилотника после семи утра.

Как сообщали Новини.LIVE, администрация президента США Дональда Трампа выделит на поддержку Украины 400 миллионов долларов. В то же время в новый пакет военной помощи не вошли ракеты для систем ПВО Patriot, которые необходимы Украине для отражения российских ракетных и дронных атак.

ВСУ военные война в Украине Воздушные силы атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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