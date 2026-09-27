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Головна Новини дня Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 147 із 170 дронів

Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 147 із 170 дронів

Ua ru
27 вересня 2026 08:09
Нічна атака дронів: ППО знешкодила 147 цілей
Військові ЗСУ. Фото: Сухопутні війська

У ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну 170 ударними безпілотниками. Повітряний напад розпочався з 18:00 26 вересня. Ворог застосував ударні БпЛА типу Shahed, зокрема 76 реактивних дронів, а також безпілотники типу "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Про це інформують Повітряні сили, передає Новини.LIVE.

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Де зафіксували влучання та падіння уламків

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова в Росії, а також з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму — зокрема Гвардійського.

Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 147 із 170 дронів - фото 1
Звіт роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 147 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Ще на восьми місцях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

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У Повітряних силах зазначили, що атака триває. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 24 вересня українська протиповітряна оборона під час нічної атаки РФ перехопила близько 60% балістичних цілей. Серед них були ракети "Циркон", "Іскандер-М", KN-23 та С-400, а загалом противник випустив 288 дронів і ще 104 безпілотники після сьомої ранку.

Як повідомляли Новини.LIVE, адміністрація президента США Дональда Трампа спрямує на підтримку України 400 мільйонів доларів. Водночас до нового пакета військової допомоги не увійшли ракети для систем ППО Patriot, які необхідні Україні для відбиття російських ракетних і дронових атак.

ЗСУ військові війна в Україні Повітряні сили атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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