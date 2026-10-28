Мобильно-огневая группа. Фото: Западное ОТО НГУ

В ночь на 28 октября, в среду, российские войска в очередной раз нанесли удар по территории Украины. Известно, что РФ применила баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400 и 88 ударных дронов различных типов. Украинская ПВО сбила 71 цель, при этом зафиксировано попадание в восемь мест.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передает Новини.LIVE.

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Атака России на Украину 28 октября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что очередное воздушное нападение РФ началось в 18:00 28 октября и продолжалось в ночь на 28 октября.

Российская армия применила баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400 из Таганрога, а также 88 ударных дронов различных типов. Среди беспилотников были: 38 реактивных дронов Shahed, беспилотники S8000 "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Их запуски осуществлялись с направлений Орла и Курска, а также из ТВТ Автономной Республики Крым — района Гвардейского.

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Сообщается, что украинская сторона в эту ночь нейтрализовала 71 беспилотник России, среди них были "шахеды", 31 реактивный дрон и другие типы.

Для противодействия вражеской атаке были задействованы: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 точках, а также падение сбитых (обломков) в 2 точках", — отмечается в источнике.

Мы писали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о новых достижениях украинских военных. Стало известно, что военные повысили свою эффективность в противодействии вражеским реактивным дронам: процент сбитых достиг 60%, а в отдельных случаях — 80%.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной жестокой атаке РФ. Он уверяет, что российские войска только усиливают удары по энергетической инфраструктуре и логистике; по его словам, это серьезная эскалация. Зеленский подчеркивает, что государству необходима своевременная поставка перехватчиков, ведь от этого зависит жизнь граждан.