Мобільно-вогнева група. Фото: Західне ОТО НГУ

У ніч проти 28 жовтня, в середу, російські війська вкотре атакували територію України. Відомо, що РФ використала балістичну ракету Іскандер-М/С-400 та 88 ударні дрони різних типів. Українська ППО знешкодила 71 ціль, водночас зафіксовано влучання на восьми локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

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Атака Росії на Україну 28 жовтня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що черговий повітряний напад РФ розпочався о 18:00 28 жовтня та тривав у ніч проти 28 жовтня.

Російська армія використала балістичну ракету "Іскандер-М"/С-400 із Таганрога, а також 88 ударних дронів різних типів. Серед безпілотників були: 38 реактивних дронів Shahed, безпілотники S8000 "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Їх запуски здійснювалися з напрямків Орла та Курська, а також із ТОТ Автономної Республіки Крим — району Гвардійського.

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Повідомляється, що українська сторона в цю ніч нейтралізувала 71 безпілотник Росії, серед них були "шахеди", 31 реактивний дрон та інших типів.

Для протидії ворожій атаці були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", — зазначено в джерелі.

Ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про нові досягнення українських військових. Стало відомо, що воїни підвищили свою ефективність щодо протидії ворожим реактивним дронам: відсоток збиття сягнув 60%, а в окремих випадках — 80%.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову жорстоку атаку РФ. Він запевняє, що російські війська тільки посилюють удари по енергетичній інфраструктурі та логістиці, за його словами, це серйозна ескалація. Зеленський наголошує, що державі необхідна вчасна поставка перехоплювачів, адже від цього залежить життя громадян.