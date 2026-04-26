Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ночная атака на Украину: ПВО сбила 124 вражеских БпЛА

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 12:31
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 26 апреля выпустили на Украину 144 дрона различных типов. Почти все обезвредила противовоздушная оборона. Однако зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 26 апреля

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты выпустили на Украину дроны разных типов, в частности Shahed (в том числе реактивные), Гербера и Италмас. Пуски осуществлялись из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка, около 100 из них — "шахеды".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Нічна атака на Україну 26 квітня
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила и подавила 124 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 25 апреля РФ атаковала Днепр более 20 часов. В результате обстрелов погибли шесть человек, еще 47 — получили ранения.

Кроме того, россияне атаковали маршрутку в Запорожье. В результате погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также поврежден микроавтобус.

обстрелы ПВО дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации