Ночная атака на Украину: ПВО сбила 124 вражеских БпЛА

Мобильная группа ПВО.

Российские войска в ночь на 26 апреля выпустили на Украину 144 дрона различных типов. Почти все обезвредила противовоздушная оборона. Однако зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 26 апреля

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты выпустили на Украину дроны разных типов, в частности Shahed (в том числе реактивные), Гербера и Италмас. Пуски осуществлялись из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка, около 100 из них — "шахеды".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила и подавила 124 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 апреля РФ атаковала Днепр более 20 часов. В результате обстрелов погибли шесть человек, еще 47 — получили ранения.

Кроме того, россияне атаковали маршрутку в Запорожье. В результате погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также поврежден микроавтобус.