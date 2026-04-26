Нічна атака на Україну: ППО збила 124 ворожі БпЛА

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 26 квітня випустили на Україну 144 дрони різних типів. Майже усі знешкодила протиповітряна оборона. Однак зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 26 квітня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти випустили на Україну дрони різних типів, зокрема Shahed (в тому числі реактивні), Гербера та Італмас. Пуски здійснювалися з Курська, Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Донецька, близько 100 із них —"шахеди".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила та подавила 124 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 квітня РФ атакувала Дніпро понад 20 годин. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 47 — отримали поранення.

Крім того, росіяни атакували маршрутку на Запоріжжі. В результаті загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення. Також пошкоджений мікроавтобус.