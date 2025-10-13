Нобелевская премия по экономике 2025 - кого и за что наградили

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 года. Фото: Getty Images

Трое ученых стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2025 года за фундаментальные исследования в области устойчивого роста. Их труды объясняют, как инновации, технический прогресс и "творческое разрушение" формируют благосостояние современного мира.

Об этом сообщили в Нобелевском комитете на странице премии в соцсети Х в понедельник, 13 октября.

За что наградили лауреатов

Половину Нобелевской премии получит Джоэл Мокир из Северо-Западного университета США за определение предпосылок устойчивого экономического развития через технический прогресс. Другую половину поделят между собой Филипп Агьон из Collège de France и INSEAD, а также Питер Хавитт из Университета Брауна за разработку теории устойчивого роста через творческое разрушение. Их исследования существенно повлияли на экономическую науку и современную политику инноваций.

Нобелевские лауреаты. Фото: The Economic Times

"За последние два века впервые в истории мир увидел устойчивый экономический рост. Это вывело огромное количество людей из бедности и заложило основу нашего процветания. Нынешние лауреаты в области экономических наук Джоэл Мокир, Филипп Агьон и Питер Хавитт объясняют, как инновации дают толчок для дальнейшего прогресса", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Сообщение Нобелевского комитета в X. Фото: скриншот

В комитете отметили, что работы лауреатов помогают понять взаимосвязь между технологическим развитием, конкурентной средой и экономическим благосостоянием. Именно их модели стали основой для современных стратегий устойчивого роста.

Напомним, что 9 октября Шведская академия в Стокгольме объявила лауреатом Нобелевской премии по литературе венгерского писателя Ласло Краснагоркаи.

Ранее мы также информировали, что 7 октября Нобелевскую премию по физике получили американские ученые за выдающееся открытие в области квантовой механики.