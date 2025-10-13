Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нобелевская премия-2025 — стали известны лауреаты по экономике

Нобелевская премия-2025 — стали известны лауреаты по экономике

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:43
Нобелевская премия по экономике 2025 - кого и за что наградили
Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 года. Фото: Getty Images

Трое ученых стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2025 года за фундаментальные исследования в области устойчивого роста. Их труды объясняют, как инновации, технический прогресс и "творческое разрушение" формируют благосостояние современного мира.

Об этом сообщили в Нобелевском комитете на странице премии в соцсети Х в понедельник, 13 октября.

Реклама
Читайте также:

За что наградили лауреатов

Половину Нобелевской премии получит Джоэл Мокир из Северо-Западного университета США за определение предпосылок устойчивого экономического развития через технический прогресс. Другую половину поделят между собой Филипп Агьон из Collège de France и INSEAD, а также Питер Хавитт из Университета Брауна за разработку теории устойчивого роста через творческое разрушение. Их исследования существенно повлияли на экономическую науку и современную политику инноваций.

Нобелевская премия-2025 — стали известны лауреаты по экономике - фото 1
Нобелевские лауреаты. Фото: The Economic Times

"За последние два века впервые в истории мир увидел устойчивый экономический рост. Это вывело огромное количество людей из бедности и заложило основу нашего процветания. Нынешние лауреаты в области экономических наук Джоэл Мокир, Филипп Агьон и Питер Хавитт объясняют, как инновации дают толчок для дальнейшего прогресса", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Нобелевская премия-2025 — стали известны лауреаты по экономике - фото 2
Сообщение Нобелевского комитета в X. Фото: скриншот

В комитете отметили, что работы лауреатов помогают понять взаимосвязь между технологическим развитием, конкурентной средой и экономическим благосостоянием. Именно их модели стали основой для современных стратегий устойчивого роста.

Напомним, что 9 октября Шведская академия в Стокгольме объявила лауреатом Нобелевской премии по литературе венгерского писателя Ласло Краснагоркаи.

Ранее мы также информировали, что 7 октября Нобелевскую премию по физике получили американские ученые за выдающееся открытие в области квантовой механики.

США наука премия награда Нобелевская премия экономика
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации