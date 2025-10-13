Нобелівська премія з економіки 2025 — кого та за що нагородили

Лауреати Нобелівської премії з економіки 2025 року. Фото: Getty Images

Троє вчених стали лауреатами Нобелівської премії з економіки 2025 року за фундаментальні дослідження у сфері сталого зростання. Їхні праці пояснюють, як інновації, технічний прогрес і "творче руйнування" формують добробут сучасного світу.

Про це повідомили у Нобелівському комітеті на сторінці премії у соцмережі Х у понеділок, 13 жовтня.

За що нагородили лауреатів

Половину Нобелівської премії отримає Джоел Мокир з Північно-Західного університету США за визначення передумов сталого економічного розвитку через технічний прогрес. Іншу половину поділять між собою Філіп Агьон з Collège de France та INSEAD, а також Пітер Хавітт з Університету Брауна за розробку теорії сталого зростання через творче руйнування. Їхні дослідження суттєво вплинули на економічну науку та сучасну політику інновацій.

Нобелівські лауреати. Фото: The Economic Times

"За останні два століття вперше в історії світ побачив стійке економічне зростання. Це вивело величезну кількість людей з бідності і заклало основу нашого процвітання. Цьогорічні лауреати в галузі економічних наук Джоел Мокир, Філіп Агьон та Пітер Хавітт пояснюють, як інновації дають поштовх для подальшого прогресу", — йдеться у заяві Нобелівського комітету.

Допис Нобелівського комітету у X. Фото: скриншот

У комітеті зазначили, що роботи лауреатів допомагають зрозуміти взаємозв’язок між технологічним розвитком, конкурентним середовищем і економічним добробутом. Саме їхні моделі стали основою для сучасних стратегій сталого зростання.

