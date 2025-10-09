Ласло Краснагоркаї отримає Нобелівську премію з літератури

Нобелівський лауреат Ласло Краснагоркаї. Фото: Getty Images

У Шведській академії в Стокгольмі 9 жовтня оголосили цьогорічного лауреата Нобелівської премії з літератури. Ним став угорський письменник Ласло Краснагоркаї.

Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

Лауреат Нобелівської премії-2025 з літератури

Зазначається, що Ласло Краснагоркаї здобув нагороду за "його захопливу та далекоглядну творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва".

"Ласло Краснагоркаї — великий епічний письменник у центральноєвропейській традиції, яка тягнеться від Кафки до Томаса Бернгарда і характеризується абсурдизмом і гротескною надмірністю. Але струн у його смичку більше, і незабаром він дивиться на Схід, приймаючи більш споглядальний, тонко вивірений тон. Результатом є низка робіт, натхненних глибокими враженнями, залишеними його подорожами до Китаю та Японії", — йдеться у заяві Нобелівського комітету.

Там також зазначили коротке оповідання автора "Підготовча робота для палацу: вхід у божевілля інших", яке опубліковане 2018 року. Комітет назвав це "захоплюючою роботою, яка демонструє широту та літературний реєстр". Ця історія розгортається на Мангеттені. Його переслідують привид великого Германа Мелвілла, який колись жив там, і фанатичні шанувальники.

