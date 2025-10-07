Нобелівська премія з фізики 2025 року — хто отримав

Лауреати Нобелівської премії з фізики 2025 року. Фото: Reuters

У вівторок, 7 жовтня, оголосили цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з фізики. Нагороду отримали американські вчені за відкриття в області квантової механіки.

Про це йдеться на сайті Нобелівської премії.

Реклама

Читайте також:

Оголошення лауреатів Нобелівської премії з фізики 2025 року. Фото: Reuters

Нобелівська премія з фізики 2025 року — оголошено лауреатів

Нобелівський комітет у вівторок, 7 жовтня, оголосив імена цьогорічних лауреатів премії з фізики. Відзнаку отримали троє науковців — Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс.

Вони були нагороджені Нобелівською премією "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі".

Цьогорічні лауреати з фізики провели експерименти з електричним контуром, в яких продемонстрували як квантово-механічний тунельний ефект, так і квантовані рівні енергії в системі, достатньо великі, щоб її можна було тримати в руці.

Експерименти лауреатів продемонстрували, що квантово-механічні властивості можуть бути конкретизовані в макроскопічному масштабі.

У 1984 і 1985 роках Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс провели серію експериментів з електронною схемою, побудованою з надпровідників — компонентів, які можуть проводити струм без електричного опору.

Удосконалюючи та вимірюючи всі різні властивості своєї схеми, вони змогли контролювати та досліджувати явища, що виникали під час проходження струму через неї. Разом заряджені частинки, що рухалися через надпровідник, утворювали систему, яка поводилася так, ніби це була одна частинка, що заповнювала всю схему.

Лауреати також змогли продемонструвати, що система поводиться так, як передбачала квантова механіка. Тобто вона квантована — поглинає або випромінює лише певну кількість енергії.

Цьогорічна Нобелівська премія з фізики надала можливості для розвитку квантової технології наступного покоління, включаючи квантову криптографію, квантові комп'ютери та квантові датчики.

Нагадаємо, що нещодавно оголосили лауреатів Нобелівської премії у галузі медицини.

Раніше ми інформували, що у Верховній Раді України пропонують висунути Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.