Нобелевская премия по физике 2025 годда — кто получил

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года. Фото: Reuters

Во вторник, 7 октября, объявили нынешних лауреатов Нобелевской премии по физике. Награду получили американские ученые за открытия в области квантовой механики.

Об этом говорится на сайте Нобелевской премии.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике 2025 года. Фото: Reuters

Нобелевская премия по физике 2025 года — объявлены лауреаты

Нобелевский комитет во вторник, 7 октября, объявил имена нынешних лауреатов премии по физике. Награду получили трое ученых — Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис.

Они были награждены Нобелевской премией "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Нынешние лауреаты по физике провели эксперименты с электрическим контуром, в которых продемонстрировали как квантово-механический туннельный эффект, так и квантованные уровни энергии в системе, достаточно большие, чтобы ее можно было держать в руке.

Эксперименты лауреатов продемонстрировали, что квантово-механические свойства могут быть конкретизированы в макроскопическом масштабе.

В 1984 и 1985 годах Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис провели серию экспериментов с электронной схемой, построенной из сверхпроводников — компонентов, которые могут проводить ток без электрического сопротивления.

Совершенствуя и измеряя все различные свойства своей схемы, они смогли контролировать и исследовать явления, возникающие при прохождении тока через нее. Вместе заряженные частицы, которые двигались через сверхпроводник, образовывали систему, которая вела себя так, будто это была одна частица, заполнявшая всю схему.

Лауреаты также смогли продемонстрировать, что система ведет себя так, как предполагала квантовая механика. То есть она квантована — поглощает или излучает только определенное количество энергии.

Нобелевская премия по физике этого года предоставила возможности для развития квантовой технологии следующего поколения, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

