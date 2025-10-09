Ласло Краснагоркаи получит Нобелевскую премию по литературе

Нобелевский лауреат Ласло Краснагоркаи. Фото: Getty Images

В Шведской академии в Стокгольме 9 октября объявили нынешнего лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал венгерский писатель Ласло Краснагоркаи.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Отмечается, что Ласло Краснагоркаи получил награду за "его увлекательное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

"Ласло Краснагоркаи — большой эпический писатель в центральноевропейской традиции, которая тянется от Кафки до Томаса Бернгарда и характеризуется абсурдизмом и гротескным излишеством. Но струн в его смычке больше, и вскоре он смотрит на Восток, принимая более созерцательный, тонко выверенный тон. Результатом является ряд работ, вдохновленных глубокими впечатлениями, оставленными его путешествиями в Китай и Японию", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Там также отметили короткий рассказ автора "Подготовительная работа для дворца: вход в безумие других", который опубликован в 2018 году. Комитет назвал это "захватывающей работой, которая демонстрирует широту и литературный реестр". Эта история разворачивается на Манхэттене. Его преследуют призрак великого Германа Мелвилла, который когда-то жил там, и фанатичные поклонники.

