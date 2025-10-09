Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нобелевская премия-2025 по литературе — кто получит

Нобелевская премия-2025 по литературе — кто получит

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 15:17
Ласло Краснагоркаи получит Нобелевскую премию по литературе
Нобелевский лауреат Ласло Краснагоркаи. Фото: Getty Images

В Шведской академии в Стокгольме 9 октября объявили нынешнего лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал венгерский писатель Ласло Краснагоркаи.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Реклама
Читайте также:

Лауреат Нобелевской премии-2025 по литературе

Отмечается, что Ласло Краснагоркаи получил награду за "его увлекательное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

"Ласло Краснагоркаи — большой эпический писатель в центральноевропейской традиции, которая тянется от Кафки до Томаса Бернгарда и характеризуется абсурдизмом и гротескным излишеством. Но струн в его смычке больше, и вскоре он смотрит на Восток, принимая более созерцательный, тонко выверенный тон. Результатом является ряд работ, вдохновленных глубокими впечатлениями, оставленными его путешествиями в Китай и Японию", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Там также отметили короткий рассказ автора "Подготовительная работа для дворца: вход в безумие других", который опубликован в 2018 году. Комитет назвал это "захватывающей работой, которая демонстрирует широту и литературный реестр". Эта история разворачивается на Манхэттене. Его преследуют призрак великого Германа Мелвилла, который когда-то жил там, и фанатичные поклонники.

Напомним, ранее мы писали, кто получил Нобелевскую премию по физике. Лауреатами стали трое американских ученых за открытия в области квантовой механики.

Также мы сообщали, что Нобелевский лауреат по медицине не знает о своей победе. Он оказался "вне сети" из-за пешего путешествия.

премия писатели награда Нобелевская премия литература
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации