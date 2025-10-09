Ласло Краснагоркаи получит Нобелевскую премию по литературе

Нобелевская премия-2025 по литературе — кто получит
В Шведской академии в Стокгольме 9 октября объявили нынешнего лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал венгерский писатель Ласло Краснагоркаи.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.
Лауреат Нобелевской премии-2025 по литературе
Отмечается, что Ласло Краснагоркаи получил награду за "его увлекательное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".
"Ласло Краснагоркаи — большой эпический писатель в центральноевропейской традиции, которая тянется от Кафки до Томаса Бернгарда и характеризуется абсурдизмом и гротескным излишеством. Но струн в его смычке больше, и вскоре он смотрит на Восток, принимая более созерцательный, тонко выверенный тон. Результатом является ряд работ, вдохновленных глубокими впечатлениями, оставленными его путешествиями в Китай и Японию", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.
Там также отметили короткий рассказ автора "Подготовительная работа для дворца: вход в безумие других", который опубликован в 2018 году. Комитет назвал это "захватывающей работой, которая демонстрирует широту и литературный реестр". Эта история разворачивается на Манхэттене. Его преследуют призрак великого Германа Мелвилла, который когда-то жил там, и фанатичные поклонники.
Напомним, ранее мы писали, кто получил Нобелевскую премию по физике. Лауреатами стали трое американских ученых за открытия в области квантовой механики.
Также мы сообщали, что Нобелевский лауреат по медицине не знает о своей победе. Он оказался "вне сети" из-за пешего путешествия.
Читайте Новини.LIVE!