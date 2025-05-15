РФ отправила в Турцию делегацию "низкого уровня" - НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Фото: Укринформ

В четверг, 15 мая, в Турции должны состояться переговоры между Украиной и РФ о прекращении огня. Страны НАТО обратили внимание на то, что Россия на мирные переговоры направила делегацию "низкого уровня".

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми перед началом неформального саммита министров иностранных дел НАТО в Анталии, информирует "Укринформ".

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Глава дипломатического ведомства Британии отметил, что министры стран НАТО собрались 15 мая в Турции с "одним единственным посланием — поддержать Украину и обеспечить справедливый, длительный и прочный мир".

"И готовность к этому миру демонстрирует президент Зеленский, который также находится здесь, в Турции", — подчеркнул британский министр.

Также Лемми отметил, что министры внимательно следят за возможными мирными переговорами. Он обратил внимание на то, что Россия направила в Турцию "представителей низкого уровня".

Ламми также отметил необходимость удвоения усилий в евроатлантическом регионе, в частности выполнения своих обязательств по повышению расходов на оборону.

Британский министр также подчеркнул, что сейчас очень важно подтвердить свою преданность обороне Европы и сплотиться.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига также оценил состав российской делегации на переговорах в Турции.

В то же время президент Зеленский назвал российскую делегацию на переговорах бутафорной.