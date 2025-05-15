РФ відправила до Туреччини делегацію "низького рівня" – НАТО

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Фото: Укрінформ

У четвер, 15 травня, у Туреччині мають відбутися переговори між Україною та РФ щодо припинення вогню. Країни НАТО звернули увагу на те, що Росія на мирні переговори направила делегацію "низького рівня".

Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі перед початком неформального саміту міністрів закордонних справ НАТО в Анталії, інформує "Укрінформ".

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Глава дипломатичного відомства Британії зазначив, що міністри країн НАТО зібралися 15 травня в Туреччині з "одним єдиним посланням — підтримати Україну та забезпечити справедливий, тривалий та міцний мир".

"І готовність до цього миру демонструє президент Зеленський, який також перебуває тут, у Туреччині", — наголосив британський міністр.

Також Леммі зазначив, що міністри уважно стежать за можливими мирними переговорами. Він звернув увагу на те, що Росія направила до Туреччини "представників низького рівня".

Ламмі також наголосив на необхідності подвоєння зусиль в євроатлантичному регіоні, зокрема виконання своїх зобов'язань щодо підвищення витрат на оборону.

Британський міністр також підкреслив, що зараз дуже важливо підтвердити свою відданість обороні Європи та згуртуватися.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга також оцінив склад російської делегації на переговорах у Туреччині.

Водночас президент Зеленський назвав російську делегацію на переговорах бутафорною.