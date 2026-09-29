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Главная Новости дня Низкая солнечная активность: прогноз магнитных бурь на сегодня

Низкая солнечная активность: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
29 сентября 2026 16:11
Магнитные бури 29 сентября 2026 года: прогноз геомагнитной активности
Головная боль. Фото иллюстративное: pexels

Во вторник, 29 сентября, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной, а существенных магнитных бурь не ожидается. Также прогнозируется низкий уровень активности на ближайшие дни. После прохождения потока скоростного солнечного ветра его параметры вернулись к фоновому уровню.

Об этом сообщают Британская геологическая служба и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Геомагнитная активность 29 сентября

По данным Британской геологической службы, 29 сентября глобальная геомагнитная активность прогнозируется на уровне QUIET. Такой же уровень ожидается и 30 сентября, и 1 октября.

Прогноз NOAA показывает, что максимальный трехчасовой индекс Kp 29 сентября не превысит 2. Наивысшее значение ожидается в промежутке 03:00–06:00 UTC, то есть с 06:00 до 09:00 по киевскому времени. Для сравнения: уровень G1, с которого по шкале NOAA начинается геомагнитная буря, соответствует Kp 5.

Прогноз сонячних спалахів, геомагнітної активності та резонансу Шумана, 29 вер 2026

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Прогноз солнечной активности

По данным Meteoprog, в течение предыдущих суток солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали пять вспышек класса C и шесть вспышек класса B.

На 29 сентября вероятность небольшой геомагнитной бури оценивается в 1%, большой — также в 1%. Вероятность вспышки класса M составляет 5%, а класса X — 1%. Количество солнечных пятен оценивается в 20.

Что будет в ближайшие дни

Британская геологическая служба прогнозирует спокойный геомагнитный фон до 1 октября. По данным NOAA, в период с 29 сентября по 1 октября значительных потоков солнечного ветра, которые могли бы усилить геомагнитные возмущения, не ожидается. Вероятность солнечной радиационной бури уровня S1 или выше составляет 1% на каждый из этих трех дней.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что октябрь пройдет без экстремальных магнитных бурь, однако метеозависимым украинцам расслабляться не стоит. С 12 по 16 октября ожидается мощный геомагнитный шторм, который может существенно повлиять на самочувствие.

Согласно прогнозам погоды на октябрь 2026 года, в целом месяц будет теплее климатической нормы, однако без перепадов не обойдется. Во второй его половине Украину накроют резкие похолодания, поэтому ночами ожидаются первые минусовые температуры и заморозки, а вершины Карпат уже покроет первый снег.

Солнце здоровье магнитные бури прогнозы головная боль солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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