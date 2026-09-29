Магнітні бурі 29 вересня 2026 року: прогноз геомагнітної активності

Головний біль. Фото ілюстративне: pexels

У вівторок, 29 вересня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною, а істотних магнітних бур не очікується. Також прогнозують тихий рівень активності на найближчі дні. Після проходження потоку швидкісного сонячного вітру його параметри повернулися до фонового рівня.

Про це повідомляють Британська геологічна служба та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Геомагнітна активність 29 вересня

За даними Британської геологічної служби, 29 вересня глобальна геомагнітна активність прогнозується на рівні QUIET. Такий самий рівень очікується і 30 вересня та 1 жовтня.

Прогноз NOAA показує, що максимальний трьохгодинний індекс Kp 29 вересня не перевищить 2. Найвище значення очікується у проміжку 03:00–06:00 UTC, тобто з 06:00 до 09:00 за київським часом. Для порівняння, рівень G1, з якого за шкалою NOAA починається геомагнітна буря, відповідає Kp 5.

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Прогноз сонячної активності

За даними Meteoprog, протягом попередньої доби сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували п'ять спалахів класу C та шість спалахів класу B.

На 29 вересня ймовірність малого геомагнітного шторму оцінюють у 1%, великого — також у 1%. Імовірність спалаху класу M становить 5%, а класу X — 1%. Кількість сонячних плям оцінюють у 20.

Що буде найближчими днями

Британська геологічна служба прогнозує спокійний геомагнітний фон до 1 жовтня. За даними NOAA, протягом 29 вересня – 1 жовтня значних потоків сонячного вітру, які могли б посилити геомагнітні збурення, не очікується. Імовірність сонячної радіаційної бурі рівня S1 або вище становить 1% на кожен із цих трьох днів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що жовтень пройде без екстремальних магнітних бур, проте метеозалежним українцям розслаблятися не варто. З 12 по 16 жовтня очікується потужний геомагнітний шторм, який може суттєво вплинути на самопочуття.

За прогнозами погоди на жовтень 2026 року, загалом місяць буде теплішим за кліматичну норму, проте без перепадів не обійдеться. У другій його половині Україну накриють різкі похолодання, тож ночами очікуються перші мінусові температури й заморозки, а верхівки Карпат уже вкриє перший сніг.