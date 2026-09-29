Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Низька сонячна активність: прогноз магнітних бур на сьогодні

Низька сонячна активність: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
29 вересня 2026 16:11
Магнітні бурі 29 вересня 2026 року: прогноз геомагнітної активності
Головний біль. Фото ілюстративне: pexels

У вівторок, 29 вересня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною, а істотних магнітних бур не очікується. Також прогнозують тихий рівень активності на найближчі дні. Після проходження потоку швидкісного сонячного вітру його параметри повернулися до фонового рівня.

Про це повідомляють Британська геологічна служба та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама

Геомагнітна активність 29 вересня

За даними Британської геологічної служби, 29 вересня глобальна геомагнітна активність прогнозується на рівні QUIET. Такий самий рівень очікується і 30 вересня та 1 жовтня.

Прогноз NOAA показує, що максимальний трьохгодинний індекс Kp 29 вересня не перевищить 2. Найвище значення очікується у проміжку 03:00–06:00 UTC, тобто з 06:00 до 09:00 за київським часом. Для порівняння, рівень G1, з якого за шкалою NOAA починається геомагнітна буря, відповідає Kp 5.

Прогноз сонячних спалахів, геомагнітної активності та резонансу Шумана, 29 вер 2026

Читайте також:

Прогноз сонячної активності

За даними Meteoprog, протягом попередньої доби сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували п'ять спалахів класу C та шість спалахів класу B.

На 29 вересня ймовірність малого геомагнітного шторму оцінюють у 1%, великого — також у 1%. Імовірність спалаху класу M становить 5%, а класу X — 1%. Кількість сонячних плям оцінюють у 20.

Що буде найближчими днями

Британська геологічна служба прогнозує спокійний геомагнітний фон до 1 жовтня. За даними NOAA, протягом 29 вересня – 1 жовтня значних потоків сонячного вітру, які могли б посилити геомагнітні збурення, не очікується. Імовірність сонячної радіаційної бурі рівня S1 або вище становить 1% на кожен із цих трьох днів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що жовтень пройде без екстремальних магнітних бур, проте метеозалежним українцям розслаблятися не варто. З 12 по 16 жовтня очікується потужний геомагнітний шторм, який може суттєво вплинути на самопочуття.

За прогнозами погоди на жовтень 2026 року, загалом місяць буде теплішим за кліматичну норму, проте без перепадів не обійдеться. У другій його половині Україну накриють різкі похолодання, тож ночами очікуються перші мінусові температури й заморозки, а верхівки Карпат уже вкриє перший сніг.

Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози головний біль сонячна активність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації