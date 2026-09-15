Низкая активность, но с вспышками М-класса: магнитные бури 15 сентября

У девушки болит голова. Фото иллюстративное: Magnific

Во вторник, 15 сентября, на Земле не ожидается магнитной бури. Солнечная активность за последние сутки была очень низкой, а вспышек на Солнце не зафиксировано. В то же время геомагнитное поле может оставаться нестабильным и перейти в активную фазу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Будет ли магнитная буря 15 сентября

По прогнозу, во вторник сильных геомагнитных возмущений не ожидается. Вероятность небольшой магнитной бури составляет 5%, а крупной — всего 1%.

Прогноз магнитных бурь с 15 по 18 сентября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Солнечная активность прогнозируется на низком уровне. Вероятность вспышки М-класса оценивается в 10%, а Х-класса — в 1%.

Какой будет активность Солнца

В течение предыдущих 24 часов на Солнце не произошло ни одной вспышки. В то же время на поверхности светила насчитывается около 182 солнечных пятен.

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Геомагнитное поле 15 сентября ожидается от нестабильного до активного уровня. При этом прогноз не указывает на значительную магнитную бурю.

Согласно прогнозу, магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, а наблюдение за геомагнитной активностью позволяет учитывать этот фактор при оценке возможных рисков для здоровья.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года мощных магнитных бурь не ожидается. Наиболее заметные геомагнитные колебания прогнозировались на 10–12 сентября. Метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать артериальное давление.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплая погода, а средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. Теплая погода может сохраняться значительную часть сентября и даже перейти на начало октября.