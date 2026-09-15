Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Низька активність, але зі спалахами М-класу: магнітні бурі сьогодні

Низька активність, але зі спалахами М-класу: магнітні бурі сьогодні

Ua ru
15 вересня 2026 12:41
Низька активність, але зі спалахами М-класу: магнітні бурі 15 вересня
У дівчини головний біль. Фото ілюстративне: Magnific

У вівторок, 15 вересня, на Землі не очікується магнітна буря. Сонячна активність протягом останньої доби була дуже низькою, а спалахів на Сонці не зафіксували. Водночас геомагнітне поле може залишатися нестабільним та перейти до активного рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Реклама

Чи буде магнітна буря 15 вересня

За прогнозом, у вівторок сильних геомагнітних збурень не очікується. Ймовірність малого магнітного шторму становить 5%, а великого — лише 1%.

Низька активність, але зі спалахами М-класу: магнітні бурі сьогодні - фото 1
Прогноз магнітних бур з 15 до 18 вересня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Сонячна активність прогнозується на низькому рівні. Імовірність спалаху М-класу оцінюють у 10%, а Х-класу — у 1%.

Якою буде активність Сонця

Протягом попередніх 24 годин на Сонці не відбулося жодного спалаху. Водночас на поверхні світила нараховують близько 182 сонячних плям.

Читайте також:

Геомагнітне поле 15 вересня очікується від нестабільного до активного рівня. Водночас прогноз не вказує на значну магнітну бурю.

За даними прогнозу, магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, а спостереження за геомагнітною активністю дає змогу враховувати цей фактор під час оцінки можливих ризиків для здоров’я.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року потужних магнітних бур не очікується. Найбільш помітні геомагнітні коливання прогнозували на 10–12 вересня. Метеочутливим людям радять більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати артеріальний тиск.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода, а середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. Тепло може зберігатися значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.

Сонце самопочуття здоров'я магнітні бурі метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації