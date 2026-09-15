Низька активність, але зі спалахами М-класу: магнітні бурі 15 вересня

У дівчини головний біль. Фото ілюстративне: Magnific

У вівторок, 15 вересня, на Землі не очікується магнітна буря. Сонячна активність протягом останньої доби була дуже низькою, а спалахів на Сонці не зафіксували. Водночас геомагнітне поле може залишатися нестабільним та перейти до активного рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Чи буде магнітна буря 15 вересня

За прогнозом, у вівторок сильних геомагнітних збурень не очікується. Ймовірність малого магнітного шторму становить 5%, а великого — лише 1%.

Прогноз магнітних бур з 15 до 18 вересня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Сонячна активність прогнозується на низькому рівні. Імовірність спалаху М-класу оцінюють у 10%, а Х-класу — у 1%.

Якою буде активність Сонця

Протягом попередніх 24 годин на Сонці не відбулося жодного спалаху. Водночас на поверхні світила нараховують близько 182 сонячних плям.

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Геомагнітне поле 15 вересня очікується від нестабільного до активного рівня. Водночас прогноз не вказує на значну магнітну бурю.

За даними прогнозу, магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, а спостереження за геомагнітною активністю дає змогу враховувати цей фактор під час оцінки можливих ризиків для здоров’я.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року потужних магнітних бур не очікується. Найбільш помітні геомагнітні коливання прогнозували на 10–12 вересня. Метеочутливим людям радять більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати артеріальний тиск.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода, а середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. Тепло може зберігатися значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.